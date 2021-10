(Di martedì 5 ottobre 2021) Sono stati 2.466 i nuovi casi di Coronavirus e 50 i morti nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i nuovi casi erano stati 1.612 e i decessi 37. Scende, però, pressoché dimezzandosi, ildiche passa dall’1,3% di ieri0,76% di oggi calcolato su 322.282 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Intanto, l’Emarga la platea di quanti possono ricevere laagli12 gravemente immunodepressi, dando il via libera a Moderna. Ieri aveva autorizzato lacon Pfizer per gli18. Calano ancora i rici in terapia intensiva e reparto Sul fronte dei rici, si contano 4 pazienti in meno nelle terapie intensive, dove il totale dei posti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: 2.466 contagi e 50 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,76%. Calano terapie intensiv… - 54Gregorio : RT @liliaragnar: Il medico del 118 rompe l’omertà: “Sui più fragili, il vaccino anti-Covid è l’arma letale” 'il tasso di mortalità degli e… - iq_196 : RT @OrtigiaP: Il medico del 118 rompe l’omertà: “Sui più fragili, il vaccino anti-Covid è l’arma letale” tasso di mortalità degli effetti a… - mattinodinapoli : Covid Italia, bollettino oggi 5 ottobre 2021: 2.466 nuovi casi e 50 morti, tasso di positivita a 0,76% - SecolodItalia1 : Covid, il tasso di positività allo 0,76%. Sì dell’Ema alla terza dose per gli over 12 più a rischio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tasso

Dati che portano ildi positività allo 0,76%, in calo rispetto all'1,3% di ieri, dunque. Mentre sono 433 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il, 4 in meno rispetto a ieri nel ...Ildi positività è allo 0,76%, rispetto all'1,3% di ieri. In calo anche le ospedalizzazioni. Sono 433 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, 4 in meno rispetto a ...Dal 7 ottobre, intanto, anti-Covid e antinfluenzale verranno somministrati insieme ... Nelle ultime 24 ore, sono 2.466 i positivi (ieri 1.612) e sono invece 50 le vittime (ieri 37). Il tasso di ...Coronavirus in Italia, tasso di positività e ricoveri in ulteriore calo. Non si arresta la diminuzione di contagi da Coronavirus in Italia. L'ultimo ...