Covid, Giani: 154 nuovi casi in Toscana, oggi 5 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 154 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana, oggi 5 ottobre 2021, su 19.684 test di cui 7.210 tamponi molecolari e 12.474 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi e' 0,78% (2,5% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 154 idi coronavirus registrati in2021, su 19.684 test di cui 7.210 tamponi molecolari e 12.474 test rapidi. Il tasso deipositivi e' 0,78% (2,5% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 154 nuovi casi in Toscana, oggi 5 ottobre - MarioRo22315926 : RT @opentoscana: Dal 20 Settembre per le persone #ultrafragili è possibile sottoporsi alla terza dose di #vaccino #anticovid. Leggi quali s… - consumatorirt : RT @opentoscana: Dal 20 Settembre per le persone #ultrafragili è possibile sottoporsi alla terza dose di #vaccino #anticovid. Leggi quali s… - zazoomblog : Covid-19 Toscana: 131 nuovi casi oggi 4 ottobre su 4.401 tamponi lo anticipa Giani - #Covid-19 #Toscana: #nuovi… - CRToscana : RT @opentoscana: Dal 20 Settembre per le persone #ultrafragili è possibile sottoporsi alla terza dose di #vaccino #anticovid. Leggi quali s… -