Covid | contagi in discesa | in sette giorni - 12% Siamo come a luglio | gli ultimi dati sull' epidemia nelle Marche

Advertising

WRicciardi : Covid, negli Usa i morti e i vaccinati dipendono dal «colore» dello Stato: così la politica influenza i contagi - infoitsalute : COVID-19 - Il bollettino della Protezione Civile: +1.612 nuovi contagi - infoitinterno : Covid, contagi e vaccini del 4 ottobre - Vince08440165 : RT @gzibordi: oggi la capo del CDC USA: 'ci aspettiamo decine di migliaia di contagi tra i vaccinati' (breakthrough infection le chiamano)… - infoitsalute : Covid oggi Lazio, 240 contagi e 3 morti. A Roma 132 casi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi

In Italia sono 1.612 i nuovia fronte di 122.214 tamponi effettuati. 37 i morti. Tasso di positività all'1.3%... 41 su 971, la saturazione attuale perè al 4,2%, neanche un terzo della soglia critica (15%). Nel marzo scorso, durante il picco deialimentato dalla variante inglese, sia in Terapia ...Il maggior numero a Modena con 21. Nessun decesso, inviariato il numero di posti occupati in terapia intensiva ...Minimo storico degli ultimi mesi: sono solo 5 i casi positivi al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore e distribuiti fra Prato (3), Carmignano (1) e Cantagallo (1). Un dato che fa ben sperare, come p ...