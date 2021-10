Covid | Bastiglia Modena | muore sedicenne dopo vaccinazione anti Coronavirus

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il quotidiano 'Today' riporta che la Procura non aveva ravvisato gli estremi per l'apertura di un'indagine. L'esame autoptico è stato eseguito, ma i tempi per una valutazione accurata ...

Advertising

DeRossiEleonora : - ale_giannoni : Morta ragazza di 16 anni dopo seconda dose. - news_mondo_h24 : Ragazza di 16 anni morta dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino contro il Covid. I punti da chiari… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bastiglia

PPN - Prima Pagina News

Giulia era residente a(Modena) e poteva vivere solo a metà a causa delle restrizioni imposte a chi non è vaccinato contro il. La sedicenne ha scelto, in vista del rientro a scuola, ...Il papà: "Farei tutto per riportarla da me" Tragedia a, in provincia di Modena, dove ... Barbara muore a 49 anni per il: era stata contagiata due volte Non ce l'ha fatta contro ...Giulia era residente a Bastiglia (Modena) e poteva vivere solo a metà a causa delle restrizioni imposte a chi non è vaccinato contro il Covid. La sedicenne ha scelto, in vista d ...Bastiglia, Modena: ragazza di 16 anni morta sedici ore dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino contro il Covid.