Covid, Astrazeneca: chiesta autorizzazione di emergenza alla FDA per la terapia anticorpale (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Astrazeneca ha richiesto l’autorizzazione all’uso di emergenza dalla Food and Drug Administration statunitense per la sua terapia anticorpale per il Covid. Lo ha reso la stessa casa farmaceutica attraverso una nota. La terapia anticorpale – denominata AZD7442 – è “ad azione prolungata” e contiene anticorpi “in vitro” prodotti in laboratorio che possono estendere la risposta immunitaria del corpo a un’infezione da Covid-19. Astrazeneca ha affermato che la terapia ha anche dimostrato un certo successo nel neutralizzare le varianti delta e mu. La richiesta alla FDA ha incluso anche i risultati di una recente sperimentazione del trattamento, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha richiesto l’all’uso diFood and Drug Administration statunitense per la suaper il. Lo ha reso la stessa casa farmaceutica attraverso una nota. La– denominata AZD7442 – è “ad azione prolungata” e contiene anticorpi “in vitro” prodotti in laboratorio che possono estendere la risposta immunitaria del corpo a un’infezione da-19.ha affermato che laha anche dimostrato un certo successo nel neutralizzare le varianti delta e mu. La riFDA ha incluso anche i risultati di una recente sperimentazione del trattamento, ...

