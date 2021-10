Covid-19 | risale il numero dei morti Riaprono le discoteche ma con capienza al 35% e green pass

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 2.466 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 1.612), mentre i decessi odierni sono 50 (ieri 37). E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia sono 4.686.109 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre il totale delle vittime, da febbraio 2020, è pari a 131.118. Sono complessivamente 4.464.692 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi sono complessivamente 90.299, pari a -1.797 rispetto a ieri (-871 il giorno prima).Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali sono stati 322.282, ovvero 200.068 in più rispetto ai 122.214 di ieri. Il tasso di positività è in calo, pari allo 0,8 % (l'approssimazione di 0,765%), mentre ieri era pari all'1,3%. Sul fronte del sistema sanitario si registra il segno meno per le degenze. Nei repartiordinari i posti letto occupati ...