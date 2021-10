Costantino Della Gherardesca sulla sedia a rotelle: ecco cosa è successo (Di martedì 5 ottobre 2021) Pronto a partire per la nuova edizione di Pechino Express, Costantino Della Gherardesca ha pubblicato una foto di sè in sedia a rotelle L’ultimo post di Costantino Della Gherardesca ha creato allarme e preoccupazione per il conduttore. Lo scatto condiviso ritrae il conduttore su una sedia a rotelle. Dietro di lui un uomo che lo spinge mentre si trova all’Aeroporto di Milano. Nella didascalia, il conduttore ha spiegato le motivazioni: «Si, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via Della mia cervicobracalgia (si scrive così ?) e connessi fastidì ortopedici di cui dimentico il nome. Non chiedetemi altro: é successo tutto molto in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Pronto a partire per la nuova edizione di Pechino Express,ha pubblicato una foto di sè inL’ultimo post diha creato allarme e preoccupazione per il conduttore. Lo scatto condiviso ritrae il conduttore su una. Dietro di lui un uomo che lo spinge mentre si trova all’Aeroporto di Milano. Nella didascalia, il conduttore ha spiegato le motivazioni: «Si, mi hanno messo inper i trasferimenti aerei per viamia cervicobracalgia (si scrive così ?) e connessi fastidì ortopedici di cui dimentico il nome. Non chiedetemi altro: étutto molto in ...

