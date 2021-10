Cosa sappiamo finora sul farmaco a uso orale contro Covid-19 che Merck sta sperimentando (Di martedì 5 ottobre 2021) (foto: Getty Images)Un nuovo antivirale sperimentale, un medicinale a uso orale ancora in corso di studio, potrebbe in futuro essere d’aiuto anche nella lotta al coronavirus. Il farmaco in questione, chiamato molnupiravir, è stato messo a punto dalla Emory University e poi sviluppato dall’azienda farmaceutica Merck & Co. (insieme a Ridgeback Biotherapeutics), che ha divulgato i primi risultati dello studio clinico su volontari. Dall’analisi, ancora non peer reviewed e non pubblicata, è emerso che l’antivirale, utilizzato all’inizio dell’infezione, potrebbe ridurre significativamente il rischio di ricovero e morte per Covid-19 nei pazienti con sintomi lievi o moderati e a rischio di sviluppare forme più gravi. Merck & Co. (in Europa nota come Msd) ha annunciato che ha intenzione di chiedere a ... Leggi su wired (Di martedì 5 ottobre 2021) (foto: Getty Images)Un nuovo antivirale sperimentale, un medicinale a usoancora in corso di studio, potrebbe in futuro essere d’aiuto anche nella lotta al coronavirus. Ilin questione, chiamato molnupiravir, è stato messo a punto dalla Emory University e poi sviluppato dall’azienda farmaceutica& Co. (insieme a Ridgeback Biotherapeutics), che ha divulgato i primi risultati dello studio clinico su volontari. Dall’analisi, ancora non peer reviewed e non pubblicata, è emerso che l’antivirale, utilizzato all’inizio dell’infezione, potrebbe ridurre significativamente il rischio di ricovero e morte per-19 nei pazienti con sintomi lievi o moderati e a rischio di sviluppare forme più gravi.& Co. (in Europa nota come Msd) ha annunciato che ha intenzione di chiedere a ...

Advertising

heartbreakgvrI : RT @amicii_news: Non mi ricordo più chi ma i primi giorni aveva detto: “teniamo tutto pulito perchè sappiamo tutti cosa è successo l’anno s… - ForseDormirai_ : @proteggimifede_ Non lo so, il “non posso” mi lascia un po’ così. Sembra che manco lui sappia cosa deve fare, e lo… - Raffael34605426 : RT @Ruttosporc: +++ WHATSAPP E FACEBOOK DOWN, PANICO NELLA REDAZIONE GAZZETTA: 'SENZA LE VELINE VIA WHATSAPP DELL'UFFICIO STAMPA JUVE NON S… - Patty_Rose_L : @dottorbarbieri Letta & C. sappiamo come sono. Sorprende la perseveranza degli elettori nel sostenere la politica d… - piera_bz : @davide_vecchi Incredibile! Sappiamo cosa mangia l’idiota nazionale ma dei banchi a rotelle si è parlato tanto ma… -