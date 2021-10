Cosa ha causato il down di Facebook, Whatsapp e Instagram? (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Intorno alle 17,40 del 4 ottobre Facebook, Instagram e Whatsapp sono diventate inaccessibili in tutto il mondo. Poi poco prima dell'una di notte (ora italiana) hanno ripreso lentamente a funzionare. E alla fine sono arrivate le scuse anche di Mark Zuckerberg per il gigantesco blackout globale: “Scusate per l'interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse” Ma Cosa è successo? Secondo gli esperti di Acronis, "mentre non c'è alcuna conferma su ciò che ha causato l'incidente, è possibile che il problema risieda nel protocollo BGP o DNS - che sono obiettivi popolari tra i criminali informatici. Ci sono vari potenziali attacchi contro l'infrastruttura DNS - dagli attacchi DDoS al rebinding DNS locale o all'hijacking di un DNS con il social engineering ... Leggi su agi (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Intorno alle 17,40 del 4 ottobresono diventate inaccessibili in tutto il mondo. Poi poco prima dell'una di notte (ora italiana) hanno ripreso lentamente a funzionare. E alla fine sono arrivate le scuse anche di Mark Zuckerberg per il gigantesco blackout globale: “Scusate per l'interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse” Maè successo? Secondo gli esperti di Acronis, "mentre non c'è alcuna conferma su ciò che hal'incidente, è possibile che il problema risieda nel protocollo BGP o DNS - che sono obiettivi popolari tra i criminali informatici. Ci sono vari potenziali attacchi contro l'infrastruttura DNS - dagli attacchi DDoS al rebinding DNS locale o all'hijacking di un DNS con il social engineering ...

