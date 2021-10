Coronavirus, martedì 5 ottobre: sono 221 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio su 10.939 tamponi molecolari e 14.814 tamponi antigenici per un totale di 25.753 tamponi, si registrano 221 nuovi casi positivi (-19), 4 i decessi (+1), 368 i ricoverati (+3), 57 le terapie intensive ( = ) e 513 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’0,8%. I casi a Roma città sono a quota 129”. Asl Roma 1: 64 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 43 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Oggi nelsu 10.939 tamponi molecolari e 14.814 tamponi antigenici per un totale di 25.753 tamponi, si registrano 221casi positivi (-19), 4 i decessi (+1), 368 i ricoverati (+3), 57 le terapie intensive ( = ) e 513 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’0,8%. I casi a Roma cittàa quota 129”. Asl Roma 1: 64casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 43casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 22casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si ...

