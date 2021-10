Coronavirus | il bollettino di oggi martedì 5 ottobre 2021 | 2 466 nuovi casi e altri 50 morti

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini FUNZIONANO. - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Italia: il bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio - cn1926it : #Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi 5 ottobre - CosenzaChannel : Nel bollettino della Regione #Calabria si contano 90 nuovi casi di #Coronavirus. C'è anche un morto (nel catanzares… - Misalu1 : RT @repubblica: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 5 ottobre: 2.466 positivi, 50 le vittime. Tasso positività allo 0,76% https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Covid Italia , ildi oggi 5 ottobre 2021. Sono 2.466 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ... Sono 322.282 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ...... 5 ottobre 2021, secondo numeri e dati deldella Protezione Civile e del ministero della ... Sono quattro in meno in 24 ore i pazienti ricoverati in terapia intensiva con, per un ...Queste ultime, secondo quanto comunicato dal bollettino regionale giornaliero ... A livello nazionale sono stati accertati 2.466 nuovi contagi da coronavirus, 50 vittime e un tasso di positività dello ...Sono 221 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 5 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.9 ...