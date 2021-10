Coronavirus, i dati del 5 ottobre: +20 nuovi casi positivi a Monza e Brianza, in Lombardia (0,4%) sette decessi (Di martedì 5 ottobre 2021) Il bollettino della Regione per martedì 5 ottobre 2021: sono 20 i nuovi casi positivi al Coronavirus a Monza e in Brianza (erano 6 lunedì), sono 288 in Lombardia con 61.204 tamponi effettuati e un tasso di positività di 0,4%. sette i decessi. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 ottobre 2021) Il bollettino della Regione per martedì 52021: sono 20 iale in(erano 6 lunedì), sono 288 incon 61.204 tamponi effettuati e un tasso dità di 0,4%.

