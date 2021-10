Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 5 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 5 ottobre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Il bollettino Campania di oggi 5 ottobreDi seguito il bollettino Regione di oggi: 165 positivi, 18.285 tamponi, 3 morti (nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrato ieri). POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elezioni a Napoli, Manfredi vince al primo turno: le percentuali Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 16 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 208 ... Leggi su vesuvius (Di martedì 5 ottobre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. IldiDi seguito ildi: 165 positivi, 18.285 tamponi, 3 morti (nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrato ieri). POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elezioni a Napoli, Manfredi vince al primo turno: le percentuali Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 16 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 208 ...

