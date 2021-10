Cori razzisti contro Vlahovic, attaccante quasi in lacrime – VIDEO (Di martedì 5 ottobre 2021) Cori razzisti contro Dusan Vlahovic attaccante serbo in forza alla Fiorentina, a gridare sono i tifosi dell’Atalanta. “Sei uno zingaro” questo cantano a gran voce i tifosi dell’Atalanta. Questa volta non sono un gruppetto, non sono un piccolo numero di persone come spesso si dice. Il VIDEO dei Cori razzisti a Vlahovic fa sentire come quasi tutto lo stadio intoni quel coro senza alcun senso. Perché non si capisce per quale assurdo motivo una persona debba essere oggetto di razzismo. Nel VIDEO si vede Vlahovic nello stadio dell’Atalanta che dovrebbe fare un’intervista ma che non riesce a parlare. Questo perché i Cori razzisti “sei uno zingaro” ripetuti ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 ottobre 2021)Dusanserbo in forza alla Fiorentina, a gridare sono i tifosi dell’Atalanta. “Sei uno zingaro” questo cantano a gran voce i tifosi dell’Atalanta. Questa volta non sono un gruppetto, non sono un piccolo numero di persone come spesso si dice. Ildeifa sentire cometutto lo stadio intoni quel coro senza alcun senso. Perché non si capisce per quale assurdo motivo una persona debba essere oggetto di razzismo. Nelsi vedenello stadio dell’Atalanta che dovrebbe fare un’intervista ma che non riesce a parlare. Questo perché i“sei uno zingaro” ripetuti ...

