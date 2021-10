Cori razzisti a Koulibaly in Fiorentina-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Giudice Sportivo ha deciso di non adottare provvedimenti per i Cori discriminatori a Koulibaly, rimandando tutto al Procuratore Federale E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo riguardo i Cori discriminatori rivolti a Kalidou Koulibaly durante Fiorentina-Napoli. Il comunicato: «In riferimento ai Cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Koulibaly Kalidou, ha preso atto dell’apertura di apposito procedimento di indagine da parte della procura Federale volto all’accertamento dei fatti all’individuazione dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilha deciso di non adottare provvedimenti per idiscriminatori a, rimandando tutto al Procuratore Federale E’ arrivata ladelriguardo idiscriminatori rivolti a Kalidoudurante. Il comunicato: «In riferimento aidi natura discriminatoria nei confronti del calciatoreKalidou, ha preso atto dell’apertura di apposito procedimento di indagine da parte della procura Federale volto all’accertamento dei fatti all’individuazione dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza». L'articolo ...

