Cori razzisti a Koulibaly | Giorgio Chiellini | ' Da italiano e toscano mi sono vergognato'

Advertising

claudioruss : all'uscita dal campo di #Koulibaly, #Osimhen ed #Anguissa cori razzisti dallo stadio Franchi: Kalidou dopo l'interv… - sportmediaset : Cori razzisti, #Napoli pronto a fermarsi e bloccare la partita se dovessero ripetersi. #SportMediaset - ilcirotano : Koulibaly, il giudice sportivo rinvia la decisione sui cori razzisti - - tuttonapoli : Alvino svela: “Napoli pronto ad iniziative anche clamorose in campo in caso di nuovi cori razzisti' - zazoomblog : Cori razzisti a Koulibaly arriva la decisione del Giudice Sportivo - #razzisti #Koulibaly #arriva -

Ultime Notizie dalla rete : Cori razzisti

Il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, torna sulla vicenda deial difensore del Napoli Kalidou Koulibaly . 'È inaccettabile quanto accaduto e ci deve essere uno sforzo da parte di tutti, ma servono leggi e regole da applicare. Mi sono vergognato da ...In merito alla sfida tra Fiorentina - Napoli e aiche sono stati riservati a Kalidou Koulibaly, Gerardo Mastrandrea, attenderà l'esito dell'indagine in corso della Procura federale ...Il Napoli dice basta. Dopo le dure parole di Kalidou Koulibaly sui social, in riferimento agli insulti razzisti ricevuti nel post gara della sfida vinta al Franchi contro la Fiorentina ("Scimmia di me ...Il Giudice Sportivo ha comunicato la sua decisione in relazione agli insulti razzisti contro Koulibaly durante Fiorentina-Napoli ...