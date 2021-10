Cori razzisti a Koulibaly | arriva la decisione del Giudice Sportivo

(Di martedì 5 ottobre 2021) A due giorni dall’episodio razzista dell’Artemio Franchi,ladelsul casoIl terzo episodio razzista in questo primo mese di campionato ha acceso definitivamente l’allarme culturale nel nostro sistemaed istituzionale. Dopo ipiovuti dagli spalti del Franchi nei confronti del napoletano Kalidou, in molti si sono avvicendati per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

claudioruss : all'uscita dal campo di #Koulibaly, #Osimhen ed #Anguissa cori razzisti dallo stadio Franchi: Kalidou dopo l'interv… - sportmediaset : Cori razzisti, #Napoli pronto a fermarsi e bloccare la partita se dovessero ripetersi. #SportMediaset - cn1926it : UFFICIALE – #Fiorentina multata per gli insulti razzisti: il comunicato della #LegaSerieA - LALAZIOMIA : Koulibaly, il giudice sportivo rinvia la decisione sui cori razzisti - Gazzetta - leggoit : #ItaliaSpagna Cori razzisti a #Koulibaly, Giorgio #Chiellini: «Da italiano e toscano mi sono vergognato» -

[INFO EMBED]: /fragment/sport/2021/10/05/news/chiellini - i -- di - firenze - mi - sono - vergognato - come - italiano - e - come - toscano - 1.40777736?embed_ref=ST - EMB - -Proseguono le indagini suia Koulibaly Nessuna decisione, al momento, in merito alle offese razziste ricevute da Koulibaly al termine della gara di campionato tra Fiorentina e Napoli; ...Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, il Giudice Sportivo ha reso noto di aver multato la Fiorentina in seguito ai cori razzisti ...La brutta pagina del calcio, quella che con lo sport, non ha niente in comune. I cori razzisti all’indirizzo di Kalidou Koulibaly dopo Fiorentina-Napoli. La Lega Serie A informa, attraverso un comunic ...