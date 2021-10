Cori razzisti a Firenze, Chiellini: “È inaccettabile, servono leggi e regole che vengono applicate” (Di martedì 5 ottobre 2021) Cori razzisti a Firenze, Chiellini sottolinea che è inaccettabile, da italiano se ne è vergognato e precisa che servono leggi e regole da applicare L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 5 ottobre 2021)sottolinea che è, da italiano se ne è vergognato e precisa cheda applicare L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

claudioruss : all'uscita dal campo di #Koulibaly, #Osimhen ed #Anguissa cori razzisti dallo stadio Franchi: Kalidou dopo l'interv… - sportmediaset : Cori razzisti, #Napoli pronto a fermarsi e bloccare la partita se dovessero ripetersi. #SportMediaset - CalcioNews24 : Ecco quanto deciso dal Giudice Sportivo su #Koulibaly - ReaSilviaa : Lasciare gli ultras e tutta la tifoseria a casa per il resto del campionato no? Ah no, a noi ce frega solo dei sol… - brandtiano22 : @MilanNewsit Però i laziali possono fare cori razzisti e il gobbo può insultare Maignan. -