Cori da stadio alla Sapienza per il Nobel Giorgio Parisi

Gli studenti dell'Università La Sapienza di Roma hanno accolto con Cori da stadio il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Per lui poi ovazione e standing ovation nell'Aula Magna del Rettorato. 5 ottobre 2021

Ultime Notizie dalla rete : Cori stadio Cori da stadio alla Sapienza per il Nobel Giorgio Parisi Gli studenti dell'Università La Sapienza di Roma hanno accolto con cori da stadio il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Per lui poi ovazione e standing ovation nell'Aula Magna del Rettorato. 5 ottobre 2021

Razzismo, 10mila euro alla Fiorentina per i cori su Napoli: si attende per il caso Koulibaly Cori razzisti nei confronti di Koulibaly: i precedenti Già nel 2016, durante un Lazio - Napoli ...l'Inter con due partite da disputare a porte chiuse e con la chiusura parziale dello stadio per una ...

LJAJIC, Cori a DV9: "Non sanno come colpirti" In queste ore si parla giustamente degli episodi accaduti a Firenze ma c'è anche chi ritiene ingiusto non aver condannato i cori sempre di matrice razzista contro Dusan Vlahovic a ...

