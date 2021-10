Coppa di Francia: il Tarbes sbaglia città ed è eliminato (Di martedì 5 ottobre 2021) Tarbes eliminato dalla Coppa di Francia perché ha sbagliato città. Storia tragicomica quella che ha visto protagonista il club di Regional 1, che ha raggiunto in ritardo Vabres l’Abbaye, un villaggio di 1.200 anime situato nel sud dell’Aveyron, vedendosi eliminato dalla competizione nazionale senza giocare. Come riporta Le Parisien, la formazione ospite è partita per tempo, ma ha raggiunto la destinazione dopo sette ore di viaggio e con un’ora di ritardo. Una “s” è infatti sfuggita al navigatore, che ha guidato la squadra verso Vabre a Rodez, a 80 chilometri da Vabres-l’Abbaye. Nonostante l’errore, il Tarbes ha comunque raggiunto la sede del match, arrivando di corsa con le borse per cambiarsi in campo. I giudici di gara però hanno ritenuto il ritardo ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021)dalladiperché hato. Storia tragicomica quella che ha visto protagonista il club di Regional 1, che ha raggiunto in ritardo Vabres l’Abbaye, un villaggio di 1.200 anime situato nel sud dell’Aveyron, vedendosidalla competizione nazionale senza giocare. Come riporta Le Parisien, la formazione ospite è partita per tempo, ma ha raggiunto la destinazione dopo sette ore di viaggio e con un’ora di ritardo. Una “s” è infatti sfuggita al navigatore, che ha guidato la squadra verso Vabre a Rodez, a 80 chilometri da Vabres-l’Abbaye. Nonostante l’errore, ilha comunque raggiunto la sede del match, arrivando di corsa con le borse per cambiarsi in campo. I giudici di gara però hanno ritenuto il ritardo ...

Advertising

DiMarzio : Quando #whatsappdown è il problema minore: il #Tarbes sbaglia a digitare l'indirizzo del campo sul gps e non arriva… - sportface2016 : Coppa di Francia: il #Tarbes sbaglia città e viene eliminato per ritardo eccessivo - OdeonZ__ : Incredibile in Coppa di Francia: il Tarbes sbaglia città e viene eliminato - Eurosport_IT : Eliminati dalla Coppa di Francia per colpa di una ‘s’ ?????? #Tarbes | #CoppadiFrancia - glooit : Tarbes eliminato in Coppa di Francia per colpa di una “s”: la squadra raggiunge la città sbagliata leggi su Gloo… -