Controlli zone movida e aree archeologiche | quattro abusivi sanzionati

Roma – Proseguono senza sosta i Controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità o degrado e per garantire una maggior percezione di sicurezza ai cittadini e ai turisti, italiani e stranieri, in visita nella Capitale. Nelle ultime 24 ore, sotto la lente d'ingrandimento dei Carabinieri sono finite le zone maggiormente interessate dalla movida e le aree archeologiche e di interesse culturale. Dalla mattina al tardo pomeriggio, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno eseguito verifiche nelle aree comprese tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, ad esito delle quali hanno sanzionato 4 cittadini del Bangladesh, tutti senza fissa dimora, intenti al commercio ambulante illegale.

