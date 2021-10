Conte da ora sarà decisivo per la vittoria del Pd Il Cdx? Tutti parlano di sconfitta ma tiene botta

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il primo turno delle amministrative consegna vittorie e sconfitte solo parziali, tranne se il candidato sindaco otil 50% più uno dei voti. È successo a Milano, Bologna e Napoli, con la nettadei candidati del partito democratico. Vittorie scontate, non c’era partita elo sapevano. Segui su affaritaliani.it

godiamoci questo primo pezzo della vittoria e speriamo che i risultati finali confermino il ... L'alleanza con M5s va confermata?a tratti sembra 'tiepido'. L'alleanza ha funzionato ...Meloni rivendica "l'ottima affermazione" di FdI."Non vedo la straordinaria vittoria del centrosinistra,perè pareggio"."ingeneroso con Raggi, la lascia sola e va ad abbracciare Manfredi".Rilancia progetti con forze progressiste, ma i dem del Sulcis gli scrivono una lettera per dirgli come sia stata “male amministrata” dal Movimento la cittadina del Sulcis ...Virginia Raggi non si sente sconfitta e vuole togliersi qualche sassolino. Conte e Di Maio sono volati a Napoli da Manfredi ...