Conferenza stampa Busquets: «Affronteremo l’Italia come all’Europeo, vogliamo la finale» (Di martedì 5 ottobre 2021) Sergio Busquets ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Italia: le sue dichiarazioni Sergio Busquets ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Italia. Le sue dichiarazioni riportate da TMW. NATIONS LEAGUE – «E’ molto bello essere qui, ci sono quattro nazionali fantastiche e per noi rappresentano una occasione. Ci sono avversari di valore, l’Italia è campione d’Europa in carica e cercheremo di giocare al meglio come fatto all’Europeo, speriamo di poter arrivare in finale». CRITICHE ALLA NAZIONALE – «Sappiamo quanti programmi tv ci sono, quanti giornali ci sono. Sappiamo come funziona ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Sergioha parlato inalla vigilia della sfida di Nations League contro: le sue dichiarazioni Sergioha parlato inalla vigilia della sfida di Nations League contro. Le sue dichiarazioni riportate da TMW. NATIONS LEAGUE – «E’ molto bello essere qui, ci sono quattro nazionali fantastiche e per noi rappresentano una occasione. Ci sono avversari di valore,è campione d’Europa in carica e cercheremo di giocare al megliofatto, speriamo di poter arrivare in». CRITICHE ALLA NAZIONALE – «Sappiamo quanti programmi tv ci sono, quanti giornali ci sono. Sappiamofunziona ...

Advertising

borghi_claudio : Salvini sta mettendo alcuni puntini sulle i sulla delega fiscale in conferenza stampa. - Greenpeace_ITA : Congratulazioni a Giorgio Parisi, #PremioNobel per la Fisica 2021! Oggi alla conferenza stampa ha dichiarato: 'Per… - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? #5ottobre Questo pomeriggio il Presidente Draghi e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Fr… - mamelettrico : ?? SALVINI VIDEO CONFERENZA STAMPA “Lega non vota fisco e catasto: no delega in bianco” - clawin8 : @GiuseppeConteIT @GaeManfredi A #Napoli il #M5S al 9% e a #Bologna al 3%. Invece di fare mea culpa per la disfatta… -