Concorso Agenzia Regionale per il Lavoro, 85 posti a tempo indeterminato: qual è il profilo ricercato e come fare domanda (Di martedì 5 ottobre 2021) Nuovo bando di Concorso per 85 posti a tempo determinato presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/2021. Il profilo professionale ricercato è quello di Assistente in politiche del Lavoro. Concorso Agenzia Regionale per il Lavoro: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni; essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; idoneità fisica; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Nuovo bando diper 85determinato presso l’per ilEmilia-Romagna. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/2021. Ilprofessionaleè quello di Assistente in politiche delper il: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni; essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; idoneità fisica; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi ...

