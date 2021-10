Concerto in ricordo delle vittime del Covid (Di martedì 5 ottobre 2021) di Giuseppe Ianni Ancora una memorabile serata di musica al Palazzo Baronale di Torchiara. Applausi ripetuti per il giovane chitarrista Luca Romanelli, che ha tenuto un articolato Concerto alla IV edizione del Cilento International Music Festival, nella sala concerti, al primo piano di Palazzo De Concilis. Una serata molto attesa dove si sono dati appuntamento gli appassionati della chitarra classica, giovani studenti e maestri concertisti per ascoltare Romanelli, in un programma molto articolato ed impegnativo. Il salone, noto a tanti musicisti per la sua eccellente acustica era gremito come non mai, con i dovuti distanziamenti Covid, dove il concertista ha dato prova di grande bravura. La prima parte classica del programma affrontato con: A. Barrison Mangorè – El Ultimo Tremolo; J. S. Bach – Chaconne BWV1004; ed J. Rodrigo – Invocaciòn y Danza; N. ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 5 ottobre 2021) di Giuseppe Ianni Ancora una memorabile serata di musica al Palazzo Baronale di Torchiara. Applausi ripetuti per il giovane chitarrista Luca Romanelli, che ha tenuto un articolatoalla IV edizione del Cilento International Music Festival, nella sala concerti, al primo piano di Palazzo De Concilis. Una serata molto attesa dove si sono dati appuntamento gli appassionati della chitarra classica, giovani studenti e maestri concertisti per ascoltare Romanelli, in un programma molto articolato ed impegnativo. Il salone, noto a tanti musicisti per la sua eccellente acustica era gremito come non mai, con i dovuti distanziamenti, dove il concertista ha dato prova di grande bravura. La prima parte classica del programma affrontato con: A. Barrison Mangorè – El Ultimo Tremolo; J. S. Bach – Chaconne BWV1004; ed J. Rodrigo – Invocaciòn y Danza; N. ...

