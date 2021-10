'Con tutto il cuore': trailer e tutte le anticipazioni sul nuovo film di Vincenzo Salemme (Di martedì 5 ottobre 2021) Il 7 ottobre Vincenzo Salemme torna al cinema con la commedia intitolata "Con tutto il cuore" distribuita da Medusa. L'attore e comico napoletano porta sul grande schermo un altro suo lavoro teatrale come regista e protagonista affiancato da Serena Autieri, Cristina Donadio, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero, Sergio D'Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato e Marcello Romolo. La trama ufficiale del film "Con tutto il cuore" "La commedia racconta la storia di Ottavio Camaldoli (Vincenzo Salemme), professore di latino e greco. Una brava persona. Onesto e gentiluomo, un 'fesso' insomma, questa è la considerazione che hanno di lui le persone che lo circondano. Ma cosa ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 ottobre 2021) Il 7 ottobretorna al cinema con la commedia intitolata "Conil" distribuita da Medusa. L'attore e comico napoletano porta sul grande schermo un altro suo lavoro teatrale come regista e protagonista affiancato da Serena Autieri, Cristina Donadio, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero, Sergio D'Auria, Andrea Di Maria,Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato e Marcello Romolo. La trama ufficiale del"Conil" "La commedia racconta la storia di Ottavio Camaldoli (), professore di latino e greco. Una brava persona. Onesto e gentiluomo, un 'fesso' insomma, questa è la considerazione che hanno di lui le persone che lo circondano. Ma cosa ...

Advertising

juventusfc : Con le tue giocate hai deliziato tutto il popolo bianconero! ?? Buon compleanno, Camo! ?? - Giorgiolaporta : Rarissima mappa dell’Italia con tutti i sindaci del #M5S eletti al primo turno. Non non è il #TwitterDown, è tutto… - RobertoBurioni : Le dosi ci sono, io procederei a somministrare SUBITO la terza dose ad anziani, fragili e tutto il personale sanita… - O_c_ci : RT @Silvy6701: Virostar improvvisamente bandite dai programmi TV, Galli con altri 32 indagati per associazione a delinquere, Aifa sotto inc… - ADOR3__YOU : IO VOGLIO NATALE. DEVO FARE LA MARATONA DEI FILM DI BOLDI E DE SICA E DEVO VEDERE ZAMPA E LA MAGIA DEL NATALE CON I… -