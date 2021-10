Comunali Sulmona | ballottaggio tra i candidati Di Piero e Gerosolimo

(Di martedì 5 ottobre 2021) L'Aquila - Lo scrutinio del voto per l'elezione per il nuovo sindaco disi deciderà con iltra il candidato del centrosinistra Gianfranco Die l'ex assessore regionale Andrea(coalizione civica). Diè al 40,42% mentreal 33,9%. Al terzo posto il candidato del centrodestra Vittorio Masci con il 22,9%. Il quarto candidato Elisabetta Bianchi (centrodestra) è al 2,7%. leggi tutto

...circa 300mila i cittadini abruzzesi chiamati alle urne per rinnovare sindaci e consigli. ... sicuramente a Francavilla al Mare , Roseto degli Abruzzi , Vasto e, mentre a Lanciano il ......90% Rispetto alle precedenti elezionia Vasto si è passati dal 68,58% al 64,32%, a Lanciano dal 67,37% al 62,80%, a Francavilla dal 65,58% al 62,15% a Roseto dal 69,18% al 63,81%, a...Cronaca L'Aquila - 05/10/2021 11:15 - A Santo Stefano di Sessanio venerdì 8 ottobre, nell'ambito della “Giornata della rinascita” sarà inaugurata la Torre Medicea tornata a nuova vita ...Elezioni L'Aquila - 05/10/2021 11:07 - Lo scrutinio del voto per l'elezione per il nuovo sindaco di Sulmona si deciderà con il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra ...