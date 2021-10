Advertising

raffaellapaita : Domenica e lunedì anche in #Liguria abbiamo l’occasione di fare un salto di qualità nelle amministrazioni comunali.… - statodelsud : Comunali: Savona al ballottaggio, C.sinistra avanti 10 punti - Pino__Merola : Comunali: Savona al ballottaggio, C.sinistra avanti 10 punti - AnsaLiguria : Comunali: Savona, Pd primo partito, cedono Lega e Fdi, crolla FI. M5S sopra media nazionale, lista Toti trainata da… - AnsaLiguria : Comunali: Savona; Russo (c.sinistra), città mi ha capito. 'Alleanza con M5S? E' presto, ci prendiamo tempo per valu… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Savona

LA NAZIONE

Così il candidato sindaco del centrosinistra a, Marco Russo commenta il risultato elettorale che lo vede in testa di oltre 10 punti percentuali sullo sfidante del centrodestra Angelo Schirru. ...Cosi commentano in una nota le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil. 'In pochi ... la chiusura delle due Autostrade (A26 e A6) e di molte arterie stradali provinciali e(in ...Per tre giorni, da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, il chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta ospiterà la quinta edizione di Libropolis, il festival di editoria e giornalismo organizzato dall’associa ...M5s perde Roma e Torino. Centrodestra e centrosinistra tengono le posizioni. Il 17 ottobre ci sarà il ballottaggio in 7 città: a ...