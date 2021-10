Comunali Roma | Meloni | “Conte corre da Manfredi | gesto vigliacco rispetto a Raggi”

(Di martedì 5 ottobre 2021)– “Ho trovato di pessimo gusto che, segretario del M5s a fronte di un risultato obiettivamente molto significativo per Virginia, soprattutto in rapporto al risultato del M5s nel resto d’Italia, invece di restare qui al fianco di una persona del M5s che ha fatto una campagna elettorale con dignità e coo, sia scappato ad abbracciare il candidato vincente di un altro partito”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, parlando accanto al candidato sindaco del centrodestra per, Enrico Michetti, che adesso andrà al ballottaggio con Roberto Gualtieri (Pd). Dopo aver ribadito “l’onore delle armi” nei confronti dell’ex sindaca di, tornando a riferirsi alla scelta diper il candidato sindaco di Napoli ...

verso il ballottaggio tra Gualtieri e Michetti Elezioni, affluenza in forte calo: alle 23 di oggi ha votato il 41,65%. Partecipazione giù nelle grandi città, 5 ottobre 2021. I re delle preferenze. Dalla sardina Mattia Santori a Rachele Mussolini sono ... I risultati delle elezioniMilano Il recordman delle preferenze è Pierfrancesco Maran , con ...Siamo soddisfatti. Per la prima volta avremo due consiglieri comunali, uno a Trieste ed un altro a Rimini. Mentre a Ravenna il nostro candidato non è stato eletto per appena 34 voti. A Roma poi siamo ...Nove i ballottaggi. Al secondo turno i candidati del centrodestra sono in vantaggio in 5 Comuni, quelli del centrosinistra in 4. Confermati 3 sindaci uscenti (Milano, Grosseto e Pordenone), altri 5 si ...