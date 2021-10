Comunali Roma | Gualtieri al ballottaggio con Michetti | “Adesso vinciamo e cambiamo la città”

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - you_trend : ?? Risultati quasi definitivi delle elezioni comunali a #Roma (2526 sezioni scrutinate su 2603): Michetti (CDX) 30,2… - fattoquotidiano : Comunali, il flop dell’affluenza è in periferia: a Roma e Torino crollo nelle zone dove trionfava il M5s. E la dest… - annanapolanogue : RT @PaolaFe60208246: Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse a #Milano al primo turno', ha detto #Sala dopo la vitto… - Andunedhel : @flayawa Il partito zerovirgolista può crescere. Voto di lista Suppletive Senato Umbria 0.75% Regionali Liguria 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma

... Napoli e Bologna perse al primo turno, ballottaggi nei comuni die Torino) ha aperto un'... Di questo errore facciamo tesoro per le prossime elezioni'. Una presa d'atto ribadita da Salvini ...A risultati definitivi dopo la tornata elettorale per le amministrative a, la sindaca uscente Virginia Raggi ha chiamato il candidato di centrodestra Enrico Michetti per complimentarsi. Subito dopo ha avuto un "colloquio cordiale" con Roberto Gualtieri , il candidato ..."Il ballottaggio di Roma? Ne parleremo sicuramente. Non vedo nessuna possibilità, per quanto mi riguarda, che si possa appoggiare la politica che fanno queste destre. Da questo punto di vista non c'è ...Chi ha preso più voti al consiglio comunale di Roma? Mussolini. Si tratta, per l'esattezza, di Rachele Mussolini, esponente di Fratelli d'Italia e consigliere uscente ...