Comunali Roma | Calenda | “Deciderò nei prossimi giorni sulle indicazioni di voto | personale e senza contropartita”

Advertising

fattoquotidiano : Comunali, il flop dell’affluenza è in periferia: a Roma e Torino crollo nelle zone dove trionfava il M5s. E la dest… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - fattoquotidiano : VIRGINIA RAGGI “Aspettiamo dati certi. Al momento a Roma sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del cen… - paoloferrarelli : RT @gladiatoremassi: Queste comunali in Roma ho toccato il marcio con le mani. Voto di scambio, malaffare, clientelismo, false promesse...… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: RomaToday: Elezioni 2021 municipio 10, risultati presidente e voti liste. -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma

Ora però sulla Certificazione Verde Covid - 19 di Francesco Pippo in arte Pippo Franco, candidato alle elezionidicon la lista civica di Enrico Michetti , qualcosa da dire lo avranno i ...Che si gioca il primato delle liste acon quella di Carlo Calenda ma è sotto di un punto (per ... La Stampa nota che nel complesso i numeri di Fdi sono cinque volte maggiori rispetto alle...ROMA – “Deciderò nei prossimi giorni sulle indicazioni di voto, personale e senza contropartita”. E’ quanto ha dichiarato il candidato sindaco a Roma, Carlo Calenda (foto), nel corso di una conferenza ...Dopo le Amministrative del 1993, nelle grandi città, il centrosinistra esultò troppo presto, vincendo su una platea un po’ ristretta, nel senso che era troppo sbilanciata a sinistra, senza mettere in ...