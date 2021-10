Comunali, nel Casertano tutti sconfitti gli ex sindaci assolti (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ex sindaci del Casertano coinvolti in inchieste giudiziarie e poi assolti, si sono rimessi in pista candidandosi in questa tornata di amministrative alla carica di primo cittadino, pensando e sperando di ottenere un qualche riconoscimento in termini di voti per le loro vicissitudini dagli elettori, che però non li hanno premiati. Il caso più noto è quello Pio Del Gaudio, candidatosi a Caserta e giunto terzo con il 15%, staccato di oltre dieci punti percentuali dal secondo posto utile per il ballottaggio, ma conquistando almeno un posto in Consiglio comunale. “Siamo arrivati terzi ed è un ottimo risultato” ha scritto su Facebook, facendo poi un “in bocca al lupo ai due competitor (Carlo Marino e Gianpiero Zinzi, ndr) che si contenderanno la fascia tricolore”. Del Gaudio fu ex sindaco di Caserta tra ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Exdelcoinvolti in inchieste giudiziarie e poi, si sono rimessi in pista candidandosi in questa tornata di amministrative alla carica di primo cittadino, pensando e sperando di ottenere un qualche riconoscimento in termini di voti per le loro vicissitudini dagli elettori, che però non li hanno premiati. Il caso più noto è quello Pio Del Gaudio, candidatosi a Caserta e giunto terzo con il 15%, staccato di oltre dieci punti percentuali dal secondo posto utile per il ballottaggio, ma conquistando almeno un posto in Consiglio comunale. “Siamo arrivati terzi ed è un ottimo risultato” ha scritto su Facebook, facendo poi un “in bocca al lupo ai due competitor (Carlo Marino e Gianpiero Zinzi, ndr) che si contenderanno la fascia tricolore”. Del Gaudio fu ex sindaco di Caserta tra ...

