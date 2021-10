Comunali Napoli | Manfredi alla sua prima giornata da sindaco | Forte mandato popolare

(Di martedì 5 ottobre 2021) "Stamattina mi sono svegliato come tutti i giorni e ho pensato subito che bisogna mettersi a lavorare , come ci chiedono i cittadini". È stato un risveglio bellissimo quello di Gaetano, che ...

, doppia 'sconfitta' per de Magistris: "Il popolo è stato il mio partito" Primeggia la Lista Manfredi Con 32.451 voti, la lista Manfredi Sindaco è seconda solo al Partito Democratico ...... oggi alle ore 14.30, mancano i risultati completi dello spoglio delle elezionidi ... Come cambia la geografia dell'Italia Milano / Bologna // Torino / Trieste Michetti: ...(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Prende forma il nuovo Consiglio comunale di Napoli in cui il neo sindaco, Gaetano Manfredi, sostenuto dal centrosinistra allargato al M5s, potrà contare su una maggioranza di ...La città è lo specchio esemplare dell’eutanasia in atto del Sud: la nuova amministrazione dovrà attuare una radicale inversione di rotta ...