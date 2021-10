Comunali | a Roma sfida Michetti-Gualtieri Milano e Napoli a sinistra | crollano Lega e 5 Stelle

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tre grandi città vanno al centrogià al primo turno - ae Bologna in coalizione con il M5S - mentree Torino dovranno attendere il ballottaggio per conoscere il nome...

fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - fattoquotidiano : VIRGINIA RAGGI “Aspettiamo dati certi. Al momento a Roma sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del cen… - you_trend : A #Roma le proiezioni sulle comunali pubblicate dagli istituti non comprendono dati di sezione provenienti dal coll… - VipsSelfie : RT @VipsSelfie: Iettatore mondiale Enrico Ciandri gufata a Virginia raggi elezioni comunali di Roma 2021!. (facebookdown,Spotify,internet s… - MarioBuffoneL : I risultati delle elezioni comunali in diretta. Al centrosinistra Milano, Napoli e Bologna al primo turno. Roma ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma

"È stato uno sforzo titanico, una sfida senza altre liste accanto. Faticosa, difficile. Non una ...
- Un pareggio avrebbe stabilizzato il quadro. Cristallizzato la maggioranza. E invece, Matteo Salvini finisce nel precipizio. Squilibrio che genera squilibri. Cambia tutto. E si plasma anche la ...Un voltafaccia, da Tor Bella Monaca a Ostia - dopo l'exploit delle precedenti elezioni - per Virginia Raggi e il suo Movimento, nei Municipi dove aveva stravinto, i territori più ...Tuttavia ho sempre riconosciuto alla Raggi di essersi sempre battuta, anche se in modo scombicchierato'. Video di Riccardo De Luca/AGF Sul suo futuro già annuncia: 'Non essendo stato eletto sindaco, s ...