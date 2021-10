Comunali a Grosseto, qui ha fallito la coalizione giallorossa (Di martedì 5 ottobre 2021) Il sindaco uscente di centrodestra al 56%. Fallisce il tentativo giallorosso: i Cinque Stelle crollano al 5 per cento Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 5 ottobre 2021) Il sindaco uscente di centrodestra al 56%. Fallisce il tentativo giallorosso: i Cinque Stelle crollano al 5 per cento

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Grosseto Giorgia Meloni: 'FdI contro ogni nuova tassa. Ballottaggi, partita aperta' ... Trieste, Torino, Pordenone, Grosseto e in molti altri comuni. Abbiamo quintuplicato i voti rispetto alle comunali e li ha raddoppiati rispetto alle europee. Abbiamo confermato i sindaci di FdI in ...

Comunali:Toscana; 17 sindaci al c.sinistra, nove al c.destra ... a dati confermati, nei 31 municipi dove si rinnovavano sindaco e consiglio comunali. Tra i comuni ... Al centrodestra analogo successo senza ballottaggio per Antonfrancesco Vivarelli Colonna a Grosseto ...

Eletti Grosseto 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: nomi preferenze consiglieri Il Sussidiario.net Autocritica della Lega: "Dobbiamo riflettere" Firenze, 6 ottobre 2021 - Torna a ruggire il centrodestra, ma i problemi restano sul tavolo: elevata competività tra Lega e Fratelli d’Italia (in alcuni Comuni si sono presentati divisi), selezione de ...

Comunali:Toscana; 17 sindaci al c.sinistra, nove al c.destra Diciassette sindaci al centrosinistra, nove al centrodestra, tre a liste civiche autonome dai partiti. Due i Comuni al ballottaggio. (ANSA) ...

