(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Al termine di uno scrutinio protrattosi per quasi 20 ore, si è allargata a circala forbice tra i due candidati sindaco diche si sfideranno al ballottaggio in programma tra due settimane: Carlo(Pd), sindaco uscente sostenuto dai partiti del centrosinistra, è risultato primo con il 38,34% dei voti (16.378 preferenze), mentre Gianpiero, candidato della Lega e di tutto il centrodestra, ha raccolto il 28,66% delle preferenze (12.244). Nessuna coalizione dei due candidati ha superato il 50%, per cui la maggioranza consiliare sarà decisa all’esito del ballottaggio, che assegnerà il premio al vincitore. Tra le liste, la più votata è stata quella a sostegno di, “Moderati Insieme per ...

Advertising

anteprima24 : ** Comunali, a ##Caserta Marino chiude dieci punti avanti su Zinzi ** - anteprima24 : ** #Comunali, nel ##Casertano tutti sconfitti gli ex #Sindaci #Assolti ** - anteprima24 : ** ##Caserta, Zinzi esulta per il ballottaggio: 'Sfratteremo Marino' ** - InNotizia : Si completa il quadro, dopo il primo turno delle elezioni, anche dei sindaci eletti nei Comuni della Provincia di C… - vivereitalia : Comunali a Caserta: ballottaggio tra Marino e Zinzi -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Caserta

'Arriviamo al ballottaggio - dice Salvini in tante altre città fra cui, Latina e Varese, ... Napoli - È il Pd il primo partito a Napoli in queste elezioni. Il dato è pressochè ...... a Trieste, Isernia e Benevento sono del centrodestra, a Varese esono del centrosinistra. ... E' questo, in sintesi, l'esito del primo turno delle elezionidel 3 - 4 ottobre, mentre ...I risultati ufficiali delle elezioni amministrative a Caserta: ballottaggio Marino-Zinzi, Moderati Insieme per Caserta è la lista più votata.Affermazione del centro-sinistra nei centri principali, successo del centro-destra alle regionali in Calabria, elezione di due deputati Pd nelle suppletive di Roma e Siena ...