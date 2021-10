Commisso: “Dusan Vlahovic ha rifiutato il rinnovo” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere. Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic. Come sapete la Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club. La nostra offerta era stata, inoltre, nel tempo migliorata in più occasioni per venire incontro alle richieste sia di Dusan che del suo entourage, ma, nonostante i nostri sforzi, la proposta di rinnovo non è stata accettata. In queste settimane in cui sono stato qui a Firenze ho provato personalmente a ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) “Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere. Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero ildel contratto di. Come sapete la Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club. La nostra offerta era stata, inoltre, nel tempo migliorata in più occasioni per venire incontro alle richieste sia diche del suo entourage, ma, nonostante i nostri sforzi, la proposta dinon è stata accettata. In queste settimane in cui sono stato qui a Firenze ho provato personalmente a ...

iamLP9 : RT @PBPcalcio: Commisso a #FirenzeViola '#Vlahovic non ha accettato la nostra proposta, non rinnoverà con la Fiorentina' Pronti alla bagar… - SCUtweet : #Commisso ?? #Vlahovic rifiuta le nostre proposte e non rinnoverà. Dobbiamo trovare soluzioni adeguate nel breve… - PBPcalcio : Commisso a #FirenzeViola '#Vlahovic non ha accettato la nostra proposta, non rinnoverà con la Fiorentina' Pronti a… - sottilismo : @haaalandismo pensano ad un altro “regalo” di commisso stile chiesa come se ora dusan non fosse richiesto da mezza europa oltre loro - Pallinov : @CoccodrilliViol @fibosone Ormai Dusan mi pare fuori. Comunque grazie Commisso per l'uscita da elefante nella cristalleria -