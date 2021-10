Come sono andate le elezioni amministrative? I risultati città per città (Di martedì 5 ottobre 2021) Non fosse stato per Michetti a Roma, e Dipiazza a Trieste la destra a traino Salvini-Meloni avrebbe subito una disfatta totale. Tre ballottaggi su sei grandi città, due candidati che partono in vantaggio, uno solo con alte probabilità di diventare sindaco. Insomma, Come scrive il direttore Claudio Cerasa queste elezioni amministrative hanno evidenziato "la rivolta grassa, sincera e fragorosa delle grandi città italiane contro il populismo". Per capire quanto sarà ampia la sconfitta della destra populista bisognerà aspettare i risultati dei ballottaggi. I risultati delle amministrative nei capoluoghi di regione Quando si vota per i ballottaggi I ballottaggi delle elezioni comunali ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Non fosse stato per Michetti a Roma, e Dipiazza a Trieste la destra a traino Salvini-Meloni avrebbe subito una disfatta totale. Tre ballottaggi su sei grandi, due candidati che partono in vantaggio, uno solo con alte probabilità di diventare sindaco. Insomma,scrive il direttore Claudio Cerasa questehanno evidenziato "la rivolta grassa, sincera e fragorosa delle grandiitaliane contro il populismo". Per capire quanto sarà ampia la sconfitta della destra populista bisognerà aspettare idei ballottaggi. Idellenei capoluoghi di regione Quando si vota per i ballottaggi I ballottaggi dellecomunali ...

