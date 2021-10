Com’è la salute degli italiani? In mostra i tre stadi della vita e il modo in cui li stiamo vivendo (Di martedì 5 ottobre 2021) «La Lunga Vita». Ovvero, quella che attesta l’effettiva longevità degli italiani. Ma se da un lato è vero che l’aspettativa di vita si allunga, dall’altro è importante considerare in quali condizioni di salute avviene tutto ciò. Una ricca mostra fotografica firmata da Costantino Ruspoli, in esposizione gratuita fino al 13 ottobre al Palazzo Morando di Milano, racconta le pratiche e gli approcci che caratterizzano il rapporto dell’uomo con il proprio corpo nelle tre fasi di vita: la longevità attiva, sempre più fonte di nuove energie (Silver Age), il momento in cui si mettono alla prova le proprie ambizioni (gioventù e adolescenza) e quella dei viaggiatori a metà strada che cercano di mantenere l’equilibrio tra pressioni, conflitti e tentazioni che caratterizzano la complessa società di oggi (adulti). Leggi su vanityfair (Di martedì 5 ottobre 2021) «La Lunga Vita». Ovvero, quella che attesta l’effettiva longevità degli italiani. Ma se da un lato è vero che l’aspettativa di vita si allunga, dall’altro è importante considerare in quali condizioni di salute avviene tutto ciò. Una ricca mostra fotografica firmata da Costantino Ruspoli, in esposizione gratuita fino al 13 ottobre al Palazzo Morando di Milano, racconta le pratiche e gli approcci che caratterizzano il rapporto dell’uomo con il proprio corpo nelle tre fasi di vita: la longevità attiva, sempre più fonte di nuove energie (Silver Age), il momento in cui si mettono alla prova le proprie ambizioni (gioventù e adolescenza) e quella dei viaggiatori a metà strada che cercano di mantenere l’equilibrio tra pressioni, conflitti e tentazioni che caratterizzano la complessa società di oggi (adulti).

