Come il down di Whatsapp ha messo a dura prova la “maratona Mentana” (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo ha detto in diretta, mentre arrivavano informazioni fondamentali sullo spoglio elettorale da Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Trieste (e da moltissimi alti comuni) e dalla Calabria. Poteva sembrare una battuta, ma rappresentava a verità. Anche la maratona Mentana, infatti, è stata colpita dal Whatsapp down, con i giornalisti inviati nei vari comitati elettorali sparsi su tutto il territorio italiano e la redazione che hanno dovuto trovare strategie alternative per comunicare tra di loro. Un qualcosa che ha coinvolto anche molte altre realtà editoriali che hanno raccontato il lungo pomeriggio post Amministrative nel nostro Paese. LEGGI ANCHE > Qualcuno ha calcolato quanti soldi in pubblicità ha perso Facebook per ogni secondo di down Perché i vari Celata e Sardoni – per citare i volti più ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo ha detto in diretta, mentre arrivavano informazioni fondamentali sullo spoglio elettorale da Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Trieste (e da moltissimi alti comuni) e dalla Calabria. Poteva sembrare una battuta, ma rappresentava a verità. Anche la, infatti, è stata colpita dal, con i giornalisti inviati nei vari comitati elettorali sparsi su tutto il territorio italiano e la redazione che hanno dovuto trovare strategie alternative per comunicare tra di loro. Un qualcosa che ha coinvolto anche molte altre realtà editoriali che hanno raccontato il lungo pomeriggio post Amministrative nel nostro Paese. LEGGI ANCHE > Qualcuno ha calcolato quanti soldi in pubblicità ha perso Facebook per ogni secondo diPerché i vari Celata e Sardoni – per citare i volti più ...

Advertising

SkySport : Whatsapp, Facebook e Instagram down: come hanno reagito su Twitter le squadre di calcio #SkySport #Whatsapp… - ninjamarketing : Tutto il Facebook World è down. Come stai sopravvivendo? #whatsappdown #instagramdown #facebookdown - fabioalisei : Tutto #down e Twitter diventa come Radio Londra. - callBeFree78 : Quale primo pensiero è degno di essere scritto e lasciato nell'etere, se non l'assunto che mi è capitato di discute… - Serepazza : RT @softIoki: Raga abbiamo superato due ondate di una pandemia ma stiamo decisamente vivendo questo social down come la vera pandemia apoca… -