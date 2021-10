Colazione: cosa succede all’organismo se si salta ogni giorno (Di martedì 5 ottobre 2021) La Colazione è considerata il pasto più importante della giornata, eppure molti italiani non la consumano in maniera adeguata, specialmente nelle fasce più giovani della popolazione. È la fotografia scattata dall’ISS nello studio “La Sorveglianza HBSC 2018 – Health Behaviour in School-aged Children: risultati dello studio italiano tra i ragazzi di 11, 13 e 15 anni” (2018): secondo la ricerca, 1 adolescente su 4 non consuma un pasto adeguato al risveglio. Mentre i dati dell’Osservatorio Doxa-UnionFood “Io comincio bene” (2019) rivelano che tra i Millennials, ovvero nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni, il fenomeno dei “breakfast skipper”, ossia quelli che preferiscono non mangiare nulla appena svegli, interessa 2 su 10. Un errore, poiché autorevoli studi scientifici concordano sul fatto che saltare la prima Colazione in ... Leggi su dilei (Di martedì 5 ottobre 2021) Laè considerata il pasto più importante della giornata, eppure molti italiani non la consumano in maniera adeguata, specialmente nelle fasce più giovani della popolazione. È la fotografia scattata dall’ISS nello studio “La Sorveglianza HBSC 2018 – Health Behaviour in School-aged Children: risultati dello studio italiano tra i ragazzi di 11, 13 e 15 anni” (2018): secondo la ricerca, 1 adolescente su 4 non consuma un pasto adeguato al risveglio. Mentre i dati dell’Osservatorio Doxa-UnionFood “Io comincio bene” (2019) rivelano che tra i Millennials, ovvero nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni, il fenomeno dei “breakfast skipper”, ossia quelli che preferiscono non mangiare nulla appena svegli, interessa 2 su 10. Un errore, poiché autorevoli studi scientifici concordano sul fatto chere la primain ...

Advertising

greysloanbly : E poi gli avevo chiesto UNA (1) cosa una ossia di essere sotto da me alle 11. 15 invece sta facendo colazione ORA e… - lucaberta : @_happycactus_ Esattamente come ti avevo detto mentre facevo colazione. Qualcuno dovrà spiegare cosa è successo. E… - dreamofvshawn : @itsvodkhaz ecco ottimo, io ho appena fatto colazione ma non so cosa fare per altri 50 minuti - _paulmassa : Madonna quanto mi mancava fare colazione la mattina con la pasta 2 etti così plof cosa c’è per dessert? - ammaiFiamma : @BornOnAPanda @FuryBionda @wannabebaol Chiedi per qualsiasi cosa. Ho letto che non sei stata al Louvre, se non hai… -