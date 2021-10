Clogs mania | la scarpa professionale diventa un trend

Leggi su robadadonne

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo aver spopolato durante la stagione estiva 2021, gli zoccoli in legno, ormai conosciuti come, tornano prepotentemente in auge a dispetto di chi è pronto a storcere il naso. Per quanto queste calzature, che riprendono lo stile tipico di unapiacciono…e anche parecchio, specie a celebrity e influencer che non mancano di indossarle, esibendo i propri look più ricercati e alla moda. Dopo averle osservate con estrema diffidenza, solcare le passerelle delle sfilate di Primavera/Estate 2021 e classificate come “importabili”, queste scarpe professionali per definizione in poco tempo hanno dato vita a una vera e propriaalla quale non si è potuto fare a meno di cedere. Ecco che le, grazie alla caratteristica comodità e rivelandosi tutto sommato piuttosto versatili, se ...