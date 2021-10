Clima, solo il 20% delle aziende italiane ha obiettivi in linea con gli accordi di Parigi (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – solo il 20% delle aziende italiane ha obiettivi dettagliati di riduzione delle emissioni a medio termine. È quanto ha rilevato la ong CDP in base ad un’analisi condotta su 194 imprese italiane segnalando che in Italia “il settore aziendale è molto lontano dal raggiungere l’obiettivo di 1,5°C dell’accordo di Parigi“. Lo studio ha infatti riconosciuto che le aziende italiane analizzate hanno ridotto le loro emissioni operative (Scope 1 + 2) del 22% negli ultimi cinque anni ma “continuare a questo ritmo significherebbe che il settore aziendale italiano si decarbonizzerebbe a un tasso molto più basso (3,3% all’anno) di quello necessario per soddisfare l’accordo di Parigi (4,2% all’anno)”. In ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) –il 20%hadettagliati di riduzioneemissioni a medio termine. È quanto ha rilevato la ong CDP in base ad un’analisi condotta su 194 impresesegnalando che in Italia “il settore aziendale è molto lontano dal raggiungere l’obiettivo di 1,5°C dell’accordo di“. Lo studio ha infatti riconosciuto che leanalizzate hanno ridotto le loro emissioni operative (Scope 1 + 2) del 22% negli ultimi cinque anni ma “continuare a questo ritmo significherebbe che il settore aziendale italiano si decarbonizzerebbe a un tasso molto più basso (3,3% all’anno) di quello necessario per soddisfare l’accordo di(4,2% all’anno)”. In ...

