Ultime Notizie dalla rete : Cina dopo Usa "privatamente" in contatto con Pechino dopo il sorvolo di 52 aerei militari su Taiwan L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden sta 'comunicando privatamente' con la Cina, dopo che ieri, 4 ottobre, ben 52 aerei militari cinesi hanno violato la zona di identificazione per la difesa aerea di Taiwan. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ...

Cina, dopo Evergrande un altro immobiliarista non rimborsa i bond Dopo il caso Evergrande, un altro grande sviluppatore immobiliare cinese, Fantasia Holdings Group, rischia di aprire una nuova crisi: la società ha infatti riferito di non aver rimborsato un bond da ...

TAIWAN-CINA Pechino manda 38 aerei da guerra nella Zona di difesa aerea di Taipei Nessun commento è giunto per il momento da Pechino, che considera Taipei una provincia ribelle. Nel giorno dell'anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese la più massiccia incursio ...

