Cina, decine di droni piovono dal cielo durante lo spettacolo delle luci | video (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo scorso 1 ottobre si è tenuto presso lo Zhengzhou Wanda Plaza, nella provincia di Henan, in Cina, il tradizionale spettacolo di luci realizzato con l'ausilio di duecento droni. A tre minuti dall'inizio dello show, però, qualcosa è andato storto e la spettacolare scenografia di luci ha iniziato a disgregarsi. Più di una dozzina i droni caduti al suolo in mezzo alla folla. Fortunatamente, non sono stati registrati danni né feriti. Guarda tutti i video Germania, enorme tornado si abbatte su Kiel video Un gigantesco tornado si è abbattuto sulla città di Kiel, sulla costa ...Canarie, la lava del vulcano continua ad avanzare e distrugge una pisCina video L'eruzione del vulcano Cumbre Vieja nell'isola ... Leggi su panorama (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo scorso 1 ottobre si è tenuto presso lo Zhengzhou Wanda Plaza, nella provincia di Henan, in, il tradizionaledirealizzato con l'ausilio di duecento. A tre minuti dall'inizio dello show, però, qualcosa è andato storto e la spettacolare scenografia diha iniziato a disgregarsi. Più di una dozzina icaduti al suolo in mezzo alla folla. Fortunatamente, non sono stati registrati danni né feriti. Guarda tutti iGermania, enorme tornado si abbatte su KielUn gigantesco tornado si è abbattuto sulla città di Kiel, sulla costa ...Canarie, la lava del vulcano continua ad avanzare e distrugge una pisL'eruzione del vulcano Cumbre Vieja nell'isola ...

Advertising

ilpost : La Cina ha inviato decine di aerei militari nello spazio aereo di Taiwan per il quarto giorno consecutivo - TuttoQuaNews : RT @ilpost: La Cina ha inviato decine di aerei militari nello spazio aereo di Taiwan per il quarto giorno consecutivo - anna_annie12 : La Cina ha inviato decine di aerei militari nello spazio aereo di Taiwan per il quarto giorno consecutivo - Il Post - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Cina ha inviato decine di aerei militari nello spazio aereo di Taiwan per il quarto giorno consecutivo - MGTurco : RT @ilpost: La Cina ha inviato decine di aerei militari nello spazio aereo di Taiwan per il quarto giorno consecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : Cina decine Cina, decine di droni cadono dal cielo durante lo show delle luci Repubblica TV Dal vaiolo al Covid la storia dei vaccini è come un ballo nella tempesta La virologa Antonella Viola spiega il sistema immunitario Già in passato lo scontro tra scienza e ribellioni ideologiche ...

La Cina ha inviato decine di aerei militari nello spazio aereo di Taiwan per il quarto giorno consecutivo Lunedì la Cina ha inviato 56 aerei militari nella zona di identificazione per la difesa aerea (ADIZ) di Taiwan, lo spazio aereo il cui accesso è ...

La virologa Antonella Viola spiega il sistema immunitario Già in passato lo scontro tra scienza e ribellioni ideologiche ...Lunedì la Cina ha inviato 56 aerei militari nella zona di identificazione per la difesa aerea (ADIZ) di Taiwan, lo spazio aereo il cui accesso è ...