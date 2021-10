Ciclismo | Tre Valli Varesine 2021 | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ile l’della 100^ edizione della Tre, prova del Trittico Lombardo che quest’anno propone 196 chilometri da Busto Arsizio a Varese. Una corsa che si preannuncia davvero da non perdere, con alcuni big al via del calibro di Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar, Diego Ulissi e tanti altri. Saranno addirittura tre i circuiti che caratterizzeranno la Tre, che presumibilmente si deciderà sulle strade dei Mondiali di Varese 2008. TRE: DATA, ORARI, TV E STREAMING I FAVORITI DELLA VIGILIA In avvio i corridori affronteranno due giri del circuito cittadino di Busto Arsizio, a cui seguirà un tratto in linea piuttosto mosso per arrivare a Varese. Qui il gruppo entrerà nel circuito di ...