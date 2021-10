Ciclismo su pista, Europei 2021: Fidanza è quinta nello scratch, Moro 9° nell’eliminazione (Di martedì 5 ottobre 2021) La prima giornata dei Campionati Europei di Ciclismo su pista 2021 si è appena conclusa a Grenchen (in Svizzera) con l’assegnazione dei primi quattro titoli della manifestazione. Nessuna medaglia per l’Italia, che può però sorridere per la qualificazione in semifinale di entrambi i quartetti dell’inseguimento a squadre. Nella sessione serale Martina Fidanza non è riuscita a difendere la medaglia d’oro continentale ottenuta nell’ultima edizione di Plovdiv, dovendosi accontentare del quinto posto nella prova di scratch vinta in volata dalla fuoriclasse britannica Katie Archibald davanti alla francese Valentine Fortin e alla polacca Daria Pikulik. Russia in trionfo nella gara a eliminazione maschile con Sergei Rostovtsev, che ha avuto la meglio sul portoghese Joao Matias e sul francese ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) La prima giornata dei Campionatidisusi è appena conclusa a Grenchen (in Svizzera) con l’assegnazione dei primi quattro titoli della manifestazione. Nessuna medaglia per l’Italia, che può però sorridere per la qualificazione in semifinale di entrambi i quartetti dell’inseguimento a squadre. Nella sessione serale Martinanon è riuscita a difendere la medaglia d’oro continentale ottenuta nell’ultima edizione di Plovdiv, dovendosi accontentare del quinto posto nella prova divinta in volata dalla fuoriclasse britannica Katie Archibald davanti alla francese Valentine Fortin e alla polacca Daria Pikulik. Russia in trionfo nella gara a eliminazione maschile con Sergei Rostovtsev, che ha avuto la meglio sul portoghese Joao Matias e sul francese ...

