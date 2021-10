Ciclismo | Ranking UCI 5 ottobre | Sonny Colbrelli sale al 7° posto! Italia quarta | Pogacar resta in testa

Leggi su oasport

(Di martedì 5 ottobre 2021)è balzato al settimo posto nelUCI grazie alla mirabolante vittoria della Parigi-Roubaix. Il Campione d’Europa ha recuperato due posizioni rispetto alla scorsa settimana, scavalcando il portoghese Joao Almeida e l’ecuadoriano Richard (Campione Olimpico della prova in linea), con ben 2548 punti all’attivo. Il bresciano è vicinissimo al colombiano Egan Bernal (2576 punti per il vincitore del Giro d’) e non è così lontano dall’olandese Mathieu van der Poel (terzo al Velodromo, con 2691 punti ha superato il sudamericano). Le prime quattro posizioni della classifica stilata settimanalmente dall’UCI non sono cambiate: lo sloveno Tadejal comando (4628 punti per il vincitore di Tour de France e Liegi-Bastogne-Liegi), il belga Wout van Aert è secondo ...