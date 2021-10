Ciclismo, Pogacar: “Pronto alla mia prima volta al Lombardia” (Di martedì 5 ottobre 2021) Si avvicina il grande appuntamento de Il Lombardia 2021, in programma per il 9 ottobre e uno degli ultimi appuntamenti della stagione del Ciclismo. L’UAE Team si presenterà al via con la consapevolezza di poter puntare ad un buon risultato con diversi corridori. Fra questi Tadej Pogacar, Marc Hirschi, Diego Ulissi e Davide Formolo. Proprio lo sloveno Pogacar ha dichiarato: “Sono Pronto per partecipare per la prima volta al Lombardia. Ho effettuato una ricognizione del percorso: si correrà in scenari meravigliosi, su strade davvero impegnative“. “Sarà una corsa altamente selettiva. Penso sia un bel modo per terminare una stagione per me entusiasmante” ha concluso lo sloveno, già vincitore di due Tour de France e di una Liegi-Bastogne-Liegi. La squadra ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Si avvicina il grande appuntamento de Il2021, in programma per il 9 ottobre e uno degli ultimi appuntamenti della stagione del. L’UAE Team si presenterà al via con la consapevolezza di poter puntare ad un buon risultato con diversi corridori. Fra questi Tadej, Marc Hirschi, Diego Ulissi e Davide Formolo. Proprio lo slovenoha dichiarato: “Sonoper partecipare per laal. Ho effettuato una ricognizione del percorso: si correrà in scenari meravigliosi, su strade davvero impegnative“. “Sarà una corsa altamente selettiva. Penso sia un bel modo per terminare una stagione per me entusiasmante” ha concluso lo sloveno, già vincitore di due Tour de France e di una Liegi-Bastogne-Liegi. La squadra ...

