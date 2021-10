Ciclismo | Matteo Pelucchi annuncia il ritiro | “Sono felice perché come ciclista ho realizzato il mio sogno”

(Di martedì 5 ottobre 2021)il. Ilitaliano terminerà la propria attività da professionista in occasione del Gran Piemonte 2021, evento che si terrà l’8 di ottobre. Il velocista della Qhubeka-NextHash gareggerà per l’ultima volta accanto all’amico e teammate Giacomo Nizzolo. Il nativo di Giussano ha rilasciato ai microfoni della propria formazione: “Ho deciso di terminare la mia carriera dopo 11 anni da professionista. Penso che sia il momento giusto per fermarsi e iniziare a pensare ad altro. Sento che questo è il momento giusto,in una grande squadra e lascio ilcon un’esperienza incredibile grazie al Team Qhubeka NextHash”. Il lombardo ha continuato dicendo: “...

... i tanti trionfi dele i successi nel mondo dei motori. Tutti momenti emozionanti che ... posticipato dall'estate 2020 causa pandemia di coronavirus, c'era ancheBerrettini che poche ore ...... compagine da anni sulla breccia guidata in ammiraglia daFerrari, che ben conosce le strade ... In tutto sono 13 le formazioni iscritte con la Parkhotel Valkenburg a rappresentare ildel ...Matteo Pelucchi annuncia il ritiro. Il ciclista italiano terminerà la propria attività da professionista in occasione del Gran Piemonte 2021, evento che si terrà l'8 di ottobre. Il velocista della Qhu ...Una bella giornata di ciclismo giovanile quella vissuta a S. Antonio di Ravenna sabato 2 ottobre con la 12ª edizione del Memorial “Secondo Pantieri”, organizzato dal GS Progetti Scorta in collaborazio ...